Die Biathlon-Destination Lenzerheide erhielt den Zuschlag für die Weltmeisterschaften 2025. Die Bündner unter dem Lead von Swiss-Ski setzten sich beim virtuellen Kongress des Weltverbandes IBU gegen den belarussischen Mitbewerber Minsk-Raubichi durch. Lenzerheide war gleich mit der ersten Kandidatur erfolgreich. Die Schweiz hat in der hierzulande aufstrebenden Sportart noch nie Weltmeisterschaften organisiert, 1985 nur für die Frauen in Egg am Etzel. Zudem wurde die WM 2024 an das tschechische Nove Mesto vergeben.