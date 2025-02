SRF überträgt alle Wettkämpfe der Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide live auf SRF zwei sowie im Web-Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Auch am Radio verpasst das sportinteressierte Publikum keine Entscheidung. Insgesamt berichtet SRF knapp 20 Stunden über den Grossanlass.

Heim-WM in Lenzerheide

Legende: Rundum-Service Von der WM in Lenzerheide verpassen Sie kein Rennen. SRF

In Lenzerheide beginnen am 12. Februar die 53. Weltmeisterschaften im Biathlon. Zum ersten Mal, seit die Frauen und Männer gemeinsam an Weltmeisterschaften antreten, finden die globalen Titelkämpfe in der Schweiz statt.

Zwölf Medaillensätze werden im Bündnerland vergeben. SRF zeigt alle Wettkämpfe live im TV auf SRF zwei sowie im Web-Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Dank der Verarbeitung aller Bilder vor Ort und einer speziellen «Shooting Range Cam» wird während der Übertragungen ein spezieller Fokus auf das Schweizer Team gelegt. Kommentator Manuel Köng und Biathlon-Experte Matthias Simmen begleiten die Rennen am Mikrofon.

Fokus auf Schweizer Team

Auch das Begleitprogramm rückt das Schweizer Team ins Zentrum. Moderator Mevion Heim meldet sich regelmässig aus dem Zielgelände, ist um die Stimmen der Athletinnen und Athleten besorgt und spricht mit Personen aus dem Schweizer Biathlonumfeld. Calvin Stettler ist als fliegender Reporter unterwegs und berichtet vom Geschehen abseits der Rennstrecke.

In verschiedenen TV-Rubriken beleuchtet SRF die Facetten des Biathlons und des Schweizer Teams: Matthias Simmen erklärt Details der komplexen Sportart, in «Heimspiel» verrät das Schweizer Team, worauf es sich bei der Heim-WM besonders freut, und in «Charaktertest» erfährt das Publikum amüsante Details über die Athletinnen und Athleten.

Dazu werden Ausschnitte aus der Dokumentation «Biathlon in der Schweiz – Aufstieg einer Sportart» gezeigt. Diese wird nach dem Auftaktrennen am Mittwoch, 12. Februar, ab 15:55 Uhr auf SRF zwei in voller Länge wiederholt.

Umfassender Service im Radio und online

Auch am Radio verpasst die sportinteressierte Hörerschaft keine Entscheidung. Auf Radio SRF 3 meldet sich Beat Sprecher mit regelmässigen Einschaltungen aus Lenzerheide. Im Regionaljournal Graubünden gibt es zudem spannende Hintergründe und Geschichten rund um die erste Heim-WM zu hören.

Abgerundet wird das SRF-Programm zu den Biathlon-Weltmeisterschaften mit einem umfassenden Online-Service auf srf.ch/sport, in der SRF Sport App und in den Social-Media-Kanälen, der das Publikum bereits vor dem Grossanlass mit allen relevanten Informationen und während der Wettkampftage mit Resultaten, Analysen, Interviews und überraschenden Randnotizen versorgt. Insgesamt sendet SRF in TV, Radio und Onlinemedien knapp 20 Stunden direkt aus Lenzerheide.

Die Biathlon-WM live bei SRF