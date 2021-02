Lisa Theresa Hauser wird an der Biathlon-WM in Pokljuka Weltmeisterin im Massenstart über 12,5 km, es folgen 3 Norwegerinnen.

Lena Häcki belegt als beste Schweizerin Platz 15.

Sturla Lägreid krönt seine WM-Leistung mit der 4. Medaille in Pokljuka.

Die einzige Biathletin, die fehlerfrei durch die 4 Schiessen beim WM-Massenstartrennen über 12,5 km kam, holte sich den Titel. Lisa Theresa Hauser hat bei der WM in Pokljuka als erste österreichische Biathletin überhaupt WM-Gold geholt.

Die Norwegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold und Tiril Eckhoff sicherten sich Silber und Bronze. Eckhoff holte ihre Landsfrau Marte Röiseland erst kurz vor der Ziellinie ein. Die Gewinnerin der Bronzemedaille leistete sich gleich 3 Schiessfehler.

Schweizerinnen ohne Exploit

Die Schweizer Athletinnen verpassten die Top Ten. Lena Häcki klassierte sich als beste des Schweizer Trios auf Platz 15. Wegen insgesamt 3 Schiessfehlern blieb der 25-Jährigen eine bessere Klassierung verwehrt.

Elisa und Selina Gasparin leisteten sich zwar beim ersten Schiessen keinen Fehler und belegten zwischenzeitlich die Plätze 1 und 3. Selina Gasparin misslang aber das 2. Schiessen mit 2 Fehlern, Elisa Gasparin patzte vor allem beim 3. Schiessen (ebenfalls 2 Fehler). Nach einer schnellen Schlussrunde belegte Selina Gasparin Platz 18, Elisa Gasparin den 21. Rang.

Lägreid holt 4. Goldmedaille in Pokljuka

Beim letzten Rennen der Biathlon-WM, dem Massenstart der Männer über 15 km, triumphierte mit Sturla Lägreid der erfolgreichste Athlet der WM in Pokljuka. 4 Mal holte er Gold, neben dem Massenstart siegte er auch beim 20-km-Einzelrennen, in der Staffel und in der Mixed-Staffel.

Zweiter wurde mit Johannes Dale ebenfalls ein Norweger. Rechnen konnte man eigentlich auch mit Johannes Thingnes Bö, der seinen Titel von Antholz aber nicht verteidigen konnte. Er wurde mit 5 Schiessfehlern 8., der Gewehrwechsel anfangs Saison hat sich damit für Bö nicht ausbezahlt. Quentin Fillon Maillet holte Bronze.