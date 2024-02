Schweden gewinnt an der Biathlon-WM in Nove Mesto das Staffelrennen der Männer vor Frankreich und Norwegen.

Die Norweger führen vor dem letzten Schiessen klar, geben den Sieg aber noch aus der Hand.

Die Schweiz hat nichts mit den Spitzenplätzen zu tun und belegt den 14. Platz.

Vor dem 8. und letzten Schiessen im Staffelrennen der Männer schien die Sache klar. Norwegen dominierte den Wettkampf, Schlussläufer Vetle Sjaastad Christiansen kam mit einem Vorsprung von einer Minute zum Stehendschiessen. Dort versagten ihm zum Schrecken seiner Teamkollegen Sturla Holm Lägreid, Tarjei sowie Johannes Thingnes Bö aber die Nerven. Das Resultat waren 3 Strafrunden. Schwedens Sebastian Samuelsson nutzte die Gelegenheit. Er blieb fehlerfrei, übernahm die Führung und brachte den Sieg ins Ziel.

Christiansen entschied in der Folge immerhin noch das Duell mit Frankreichs Quentin Fillon Maillet für sich und sicherte seinem Team die Silbermedaille. Der Rückstand auf das schwedische Team mit Samuelsson, Viktor Brandt, Jesper Nelin und Martin Ponsiluoma betrug schliesslich 11,8 Sekunden.

Schweizer Team ohne Chance

Die Schweiz konnte von Anfang an nicht mit den Besten mithalten. Startläufer Joscha Burkhalter büsste bereits 1:13 Minuten auf die Spitze ein. Sebastian Stalder hielt den Schaden in der Folge in Grenzen. Jeremy Finello musste derweil 2 Mal in die Strafrunde und büsste weiter an Terrain an. Niklas Hartweg verbesserte sich zum Abschluss noch auf den 14. Platz.