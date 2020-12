Sturla Holm Lägreid heisst der 1. Doppelsieger in der aktuellen Männer-Biathlon-Saison. Dass sein Sieg über die 20 km beim Saisonauftakt Ende November in Kontiolahti (FIN) keine Alltagsfliege war, bewies der junge Norweger im 2. Sprintrennen von Hochfilzen. Der 23-Jährige blieb am Schiessstand fehlerfrei und zeigte auch auf der Loipe eine starke Leistung.

Im Ziel verwies er seine Landsmänner Johannes Dale und Johannes Thingnes Bö auf die Plätze 2 und 3. Auch Rang 4 ging mit Vetle Sjastad Christiansen nach Norwegen. Als bester Nicht-Norweger klassierte sich der Schwede Sebastian Samuelsson mit 44 Sekunden Rückstand im 5. Rang.

Nur ein Schweizer in den Top 20

Die Schweizer Leistung fiel durchzogen aus. Mit Benjamin Weger (16.) schaffte es nur einer der 3 Gestarteten in die Top 20. Der 31-jährige Walliser klassierte sich mit einer guten Minute Rückstand auf Lägreid im 16. Rang. Weger verpasste eine bessere Klassierung wegen eines Fehlschusses im Stehendanschlag. Neben Weger qualifizierte sich mit Jérémy Finello (50.) ein 2. Schweizer für das Verfolgungsrennen vom Samstag. Sebastian Stalder (71.) und Niklas Hartweg (84.) blieben hinter den Erwartungen zurück.

Legende: Eine Strafrunde musste er abspulen Benjamin Weger. Keystone

So geht es weiter

Für die Männer steht am Samstag in Hochfilzen ein Verfolgsrennen über 12,5 km an. Die Frauen laufen am Freitag den Sprint über 7,5 km. Beide Wettbewerbe können Sie live auf SRF zwei mitverfolgen. Die Übertragung des Frauenrennens beginnt um 14:10 Uhr, der Startschuss am Samstag bei den Männern fällt um 14:15 Uhr.