Sebastian Stalder läuft zum Abschluss der WM in Nove Mesto beim Massenstart-Rennen über 15 km auf den 7. Rang.

Der Sieg geht an den Norweger Johannes Thingnes Bö, der in Tschechien nach der Verfolgung und dem Einzel seinen 3. WM-Titel holt.

Insgesamt ist es für Bö die 20. WM-Goldmedaille, womit er mit der norwegischen Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen gleichzieht.

Sebastian Stalder hat zum Abschluss der Titelkämpfe in Nove Mesto für einen Schweizer Lichtblick gesorgt. Der Zürcher Oberländer überzeugte mit vier fehlerfreien Schiessen und konnte den Rückstand in der Loipe in Grenzen halten. Mit 1:12 Minuten Rückstand lief Stalder auf den guten 7. Schlussrang und sorgte an der diesjährigen WM für den ersten Schweizer Top-10-Rang in einem Einzelrennen.

Anders als in den Rennen zuvor machte dem Schweizer das Material diesmal keinen kompletten Strich durch die Rechnung, wie er im Anschluss sagte. Beim Schiessen habe er einen schönen Rhythmus gehabt. «Ich habe nicht daran geglaubt, dass es für die Top 10 reicht, aber das ist schon sehr versöhnlich», zeigte sich Stalder sichtlich erleichtert.

Einen deutlich schlechteren Tag am Schiessstand erwischte mit Niklas Hartweg der zweite Schweizer im Rennen. Er musste gleich 5 Mal in die Strafrunde. Trotz vergleichsweise konkurrenzfähigem Material reichte dies am Ende nur zu Platz 22 (+2:34 Minuten).

Bö zieht mit Björndalen gleich

Seine dritte Goldmedaille in Nove Mesto sicherte sich Johannes Thingnes Bö. Der Norweger setzte sich trotz einem Schiessfehler vor dem überraschenden Letten Andrejs Rastorgujevs, der neben Stalder am Schiessstand als einziger fehlerfrei blieb, und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet durch.

Für Bö war es die insgesamt 20. Goldmedaille an einer WM. Damit ist er nun auf einer Stufe mit Ole Einar Björndalen, der den Biathlon-Sport über lange Jahre dominiert hatte. Bö hatte in Nove Mesto bereits in der Verfolgung und im Einzel Gold gewonnen, im Sprint kam eine Silbermedaille dazu.