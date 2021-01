Beim Massenstartrennen über 15 km in Oberhof wird Benjamin Weger überraschend Dritter.

Massenstartrennen in Oberhof

Erstmals seit Februar 2012 steht Benjamin Weger wieder auf einem Weltcup-Podest. Beim Massenstartrennen über 15 km im deutschen Oberhof wird der Schweizer sensationell Dritter. Trotz eines Schiessfehlers gewann der Norweger Tarjei Bö in 37:41,9 Minuten knapp vor dem Österreicher Felix Leitner (+3,8 Sekunden). Auf den Tagessieg fehlten dem Schweizer weniger als 8 Sekunden.

Perfekte Schiessleistung

Den Grundstein für den Erfolg legte der Walliser mit einer perfekten Schiessleistung. Mit 20 Treffern hielt sich der 31-Jährige stets in der Spitzengruppe.

Weger nahm die Schlussrunde in einer Vierergruppe in Angriff. Gegen den älteren der Bö-Brüder hatte er keine Chance und auch gegen Leitner war er auf der Zielgeraden chancenlos. Den Rest des Feldes hielt der Schweizer aber in Schach.

Simon gewinnt bei den Frauen

Bei den Frauen gewann Julia Simon aus Frankreich das Massenstartrennen über 12,5 km in 40:11,1 Minuten. Die Deutsche Franziska Preuss, die am Samstag mit der Staffel erfolgreich war, wurde 2. vor Hanna Öberg aus Schweden.