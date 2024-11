Für Lena Häcki-Gross steht eine besondere Saison an. Das Highlight Heim-WM wird denn auch besonders angepeilt.

Nicht einmal der helle Sonnenschein in Lenzerheide kam gegen das strahlende Lächeln von Biathletin Lena Häcki-Gross an. Es verschwand nur ganz kurz, als ihr während dem SRF-Interview die Ski entglitten und sie diese noch knapp auffangen konnte. Sofort war das Lachen wieder zurück.

Die Vorbereitung auf diesen aussergewöhnlichen Winter mit der Heim-WM als Highlight lief bei der Engelbergerin ohne Probleme, zuletzt konnte sie bei «perfekten Bedingungen und wunderbarem Wetter» trainieren.

Dabei hat die zweifache Weltcup-Siegerin der letzten Saison im Vergleich zum letzten Sommer wenig geändert, setzt auf ihr übliches Erfolgsrezept. Allerdings: «Ich habe jetzt etwas höhere Erwartungen als auch schon.» Sie wolle vor allem noch konstanter werden.

Mit den ersten Rennen reinkommen

«Wir haben es so abgestimmt, dass am Anfang noch nicht die Topform da sein wird, sondern dass ich diese mit den ersten paar Rennen erreichen werde», erklärt Häcki-Gross. «So bin ich dann im Februar ready.»

Vom 12. bis 23.2. stehen in der Lenzerheide die Biathlon-Weltmeisterschaften an. Motiviert sei sie zwar sowieso immer im Vorfeld, weil sie diesen Sport so liebe. «Einen solchen Grossanlass zu Hause zu erleben, ist aber natürlich sehr speziell.»