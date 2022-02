Der Schweizer Biathlet will mit seinem Rücktritt einen neuen Lebensabschnitt einläuten.

Benjamin Weger tritt per Ende Saison zurück

Benjamin Weger hat sich entschieden, nach diesem Winter vom Spitzensport zurückzutreten. Der 32-jährige Biathlet erreichte in seiner Karriere bislang 5 Weltcup-Podestplätze in Einzelrennen, einen mit der Mixed-Staffel sowie zwei 6. Plätze an den Olympischen Spielen 2018.

«Der Entscheid war ein Prozess und stand bereits Anfang Saison fest. Mit der Kommunikation habe ich gewartet, um mich bestmöglich auf meine sportliche Leistung zu fokussieren», erklärte Weger.

Entschlossenheit nahm ab

Der Oberwalliser debütierte in der Saison 2008/09 im Weltcup. «Ich habe gemerkt, dass bei mir dieses ‹Kribbeln› und die damit verbundene Entschlossenheit, die es für Bestleistungen auf höchster Stufe braucht, abgenommen hat. Jetzt freue ich mich auf einen neuen Abschnitt in meinem Leben», so Weger zu den Gründen für seinen Entscheid.

Mit insgesamt 6 Podestplätzen ist er der bislang erfolgreichste Schweizer Biathlet in der Weltcup-Geschichte. In jeder der vier Einzeldisziplinen (Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart) schaffte er es mindestens einmal in die Top 3.