Nach Platz 46 im Einzelrennen vom Donnerstag läuft Benjamin Weger in Pokljuka im Sprint auf Rang 12.

Den Saisonauftakt am Donnerstag im slowenischen Pokljuka hatte sich Benjamin Weger sicher anders vorgestellt. Im Einzelrennen über 20 km leistete sich der Oberwalliser 4 Schiessfehler und musste sich schliesslich mit dem 46. Platz zufrieden geben.

24 Stunden später gelang Weger die erhoffte Reaktion. Im Sprint über 10 km verzeichnete er nur im Liegendanschlag einen Fehler und erreichte das Ziel mit einem Rückstand von 46,5 Sekunden auf Platz 12. Die anderen Schweizer verpassten die Weltcup-Punkte. Serafin Wiestner (2 Fehler) wurde 41., Mario Dolder (3) 61. und Jeremy Finello (4) 87.

Bö siegt trotz Fehler

Einzel-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö feierte seinen 23. Weltcup-Sieg. Der Norweger blieb trotz einer Strafrunde vor den beiden fehlerlosen Antonin Guigonnat aus Frankreich und Alexander Loginow aus Russland.

Für die Männer steht am Sonntag noch das Verfolgungsrennen auf dem Programm, für das aus Schweizer Sicht Weger und Wiestner qualifiziert sind. Die Frauen absolvieren den Sprint am Samstag und am Sonntag ebenfalls die Verfolgung der besten 60.