Lange liegt die Bündnerin beim Rennen über 15 km auf Kurs – und fällt dann auseinander. Den Sieg in Antholz holt Lisa Theresa Hauser (AUT).

Neue Siegerin in Antholz

16 Scheiben in Serie hat Selina Gasparin im Einzelrennen über 15 km in Antholz abgeräumt – und das mit einer beeindruckenden Ruhe und Souveränität. Doch dann verlor die 36-Jährige den Faden komplett und verfehlte beim letzten Schiessen aus dem Stand gleich 4 Mal in Serie.

Damit zerschlug sich gleichzeitig die Hoffnung auf einen Podestplatz, der bis zu diesem Zeitpunkt durchaus im Bereich des Möglichen lag.

Häcki beste Schweizerin

Stattdessen musste sich die Bündnerin mit dem enttäuschenden 44. Platz (+4:36,2 Minuten) abfinden, womit sie sogar noch ohne Weltcup-Punkte blieb. Beste Schweizerin im Südtirol war Lena Häcki, die 3 Scheiben verpasste und mit einem Rückstand von 3:05,3 Minuten Platz 23 einnahm. Irene Cadurisch reihte sich im Klassement an 30. Position ein. Elisa Gasparin beendete das Rennen als 45., Schwester Aita wurde 66.

Der Sieg ging derweil an die Österreicherin Lisa Theresa Hauser – es war ihr erster Weltcup-Triumph der Karriere. Topfavoritin Dorothea Wierer (ITA), die beim 15-km-Einzel in Kontiolahti zum Saisonauftakt die Konkurrenz überflügelt hatte, kam nicht über den 4. Platz hinaus. Julija Dschyma (UKR) und Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) komplettierten das Podest.

Am Samstag geht die Saison für die Frauen in Antholz mit dem Massenstart über 12,5 km weiter (live ab 13:05 Uhr im Stream und in der Sport App).