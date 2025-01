Die Dokumentation «Biathlon in der Schweiz – Aufstieg einer Sportart» zeichnet den steilen, aber schwierigen Aufstieg des Biathlons in der Schweiz in den letzten rund 20 Jahren nach.

Vom Fast-Kollaps zur Heim-WM: So gelang dem Biathlon der Aufstieg

Legende: Die Dokumentation ist am Dienstag, 28. Januar, um 21:55 Uhr auf SRF zwei zu sehen. SRF

Salt Lake City, Olympische Winterspiele 2002: In den Biathlon-Rennen der Frauen ist die Schweiz nicht vertreten, bei den Männern erreicht Roland Zwahlen im Verfolgungsrennen mit Rang 47 das beste Resultat aus Schweizer Sicht.

Im Staffelrennen belegen die Eidgenossen den zweitletzten Platz, überrundet und mit beinahe 10 Minuten Rückstand auf die siegreichen Norweger. «Es war sportlich ein Desaster, das muss man so sagen», blickt das damalige Staffel-Mitglied Matthias Simmen zurück.

2003 droht dem Biathlon-Verband der finanzielle Kollaps

Ein Jahr später steht Biathlon Suisse vor dem Aus. Ein Schuldenberg von über 200'000 Franken lastet auf dem Verband, der finanzielle Kollaps droht. Biathlon-Pionier Markus Regli ist es zu verdanken, dass der Worst Case abgewendet werden kann. 2004 wird Biathlon eine Abteilung von Swiss-Ski. Es ist der Startschuss für den steilen, aber schwierigen Aufstieg der Sportart in der Schweiz.

2006 der erste Podestplatz von Matthias Simmen, 2014 die überraschende Olympia-Silbermedaille von Selina Gasparin, 2023 die ersten Weltcuprennen in der Schweiz: Es sind wegweisende Ereignisse, die dazu führen, dass die Schweiz an den Heim-Weltmeisterschaften 2025 in Lenzerheide mit intakten Medaillenchancen an den Start gehen kann.

Für Elisa Gasparin schliesst sich ein Kreis

Die Sport-Dokumentation «Biathlon in der Schweiz – Aufstieg einer Sportart» rollt diese entscheidenden Meilensteine in der Entwicklung des Biathlonsports in der Schweiz auf. Im Zentrum stehen neben Simmen, Regli und Selina Gasparin auch Elisa Gasparin, Sebastian Stalder und die Familie Hartweg, die treibende Kraft hinter der WM-Kandidatur von Lenzerheide.

«Es waren sehr emotionale, bewegende Gespräche», blickt Produzent Manuel Köng auf die Dreharbeiten zurück. «Es ist eindrücklich und berührend, wie viel Leidenschaft diese Menschen in den Biathlonsport steckten – nicht zuletzt Elisa Gasparin, für die sich mit dem Karriereende an der Heim-WM ein Kreis schliesst.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Dokumentation wird am Dienstag, 28. Januar 2025, um 21:55 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt und 29. Januar (ab 19:05 Uhr) sowie am 12. Februar (ab 15:55 Uhr) auf demselben Sender wiederholt. Zudem ist der Film ab dem 28. Januar jederzeit on demand auf Play SRF verfügbar.

Die Dokumentation greift die Vorbereitung auf den Grossevent auf. Klappt es in heimischen Gefilden mit der 1. WM-Medaille für die Schweiz? Für Köng wäre es der entscheidende Impuls, damit auch in der Schweiz eine Biathlon-Euphorie losbricht. «In Deutschland oder Tschechien ist Biathlon bereits die Wintersportart Nummer 1. Es braucht nicht mehr viel, bis diese Welle auch in die Schweiz überschwappt.»