Finello als 17. in Antholz vor Weger

Fünf Tage, nachdem er im Massenstart-Rennen in Oberhof zum ersten Mal seit fast 9 Jahren wieder aufs Weltcup-Podest gelaufen war, musste Benjamin Weger wieder deutlich härteres Brot essen. Der 31-Jährige beendete den Einzel-Wettkampf im Südtirol über 20 km auf Platz 20. Als bester Schweizer klassierte sich Jeremy Finello im 17. Rang. Den Sieg sicherte sich überlegen Alexander Loginow. Der Russe traf bei allen 20 Schüssen ins Schwarze und kam mit fast einer Minute Vorsprung zu seinem dritten Sieg im Weltcup.

Legende: Jeremy Finello Der Schweizer läuft in Südtirol in die Top 20. Keystone (Archiv)

Bob: Schweizer schlagen an Junioren-WM zu

Die Schweizer holen an der Junioren-WM in St. Moritz die erwarteten Medaillen im Zweierbob. Bei den Männern gewann der 23-jährige Michael Vogt mit Sandro Michel Silber. Bei den Frauen doppelte Melanie Hasler nach. Die 22-jährige Aargauerin sicherte sich zusammen mit ihrer temporären Anschieberin Nadja Pasternack die Bronzemedaille. Im Bobsport liegt die Grenze für die Teilnahme an Junioren-WM bei 26 Jahren, da man erst im Alter von 18 Jahren beginnen darf.

Skispringen: Qualifikation in Lahti abgesagt

Schlechte Wetterbedingungen haben im finnischen Lahti das Training und die Qualifikation der Skispringer verhindert. Der obligatorische Trainingsdurchgang soll am Samstag unmittelbar vor dem Teamspringen nachgeholt werden. In Lahti stehen ein Team- und ein Einzelwettbewerb an.