Biathletinnen in der Staffel in Östersund auf Rang 4

Im Staffel-Rennen der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Östersund schafften es die Schweizerinnen auf den guten 4. Platz. Damit egalisierten sie bereits bei erster Gelegenheit ihr bestes Resultat aus der Vorsaison.

Startläuferin Elisa Gasparin machte nach einem verhaltenen Beginn im Verlauf der ersten sechs Kilometer Boden gut und übergab auf Platz 6 liegend an Amy Baserga, welche die Position halten konnte. Aita Gasparin und Schlussläuferin Lena Häcki-Gross arbeiteten sich schliesslich bis auf Platz 4 vor.

Schweden gibt Heimsieg aus den Händen

Im Kampf um den Tagessieg sah alles nach einem Erfolg der Gastgeberinnen aus. Schlussläuferin Hanna Öberg kam mit rund 10 Sekunden Vorsprung auf Norwegen zum letzten Schiessen. Doch der Schwedin flatterten die Nerven, sie setzte die ersten vier Schüsse daneben und musste letztlich einmal in die Strafrunde. So musste sich das Quartett von «Tre Kronor» mit Rang 2 hinter den Erzrivalinnen begnügen. Rang 3 ging an die Deutschen.