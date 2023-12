Beim überlegenen Staffel-Sieg der Norweger läuft das Schweizer Männer-Quartett in Hochfilzen auf den ansprechenden 7. Platz.

Für die Frauen-Equipe schaut ebenfalls Rang 7 heraus – auch hier gewinnt Norwegen.

Die Schweizer Männer haben in der Staffel in Hochfilzen (AUT) wie schon zum Saison-Auftakt in Östersund (SWE) den 7. Platz erreicht. Das Rennen ging unglücklich los aus Schweizer Sicht, denn Startläufer Sebastian Stalder stürzte auf der 1. Runde. Dennoch übergab der Zürcher Oberländer auf Rang 3 an Joscha Burkhalter. Dieser büsste 5 Positionen ein, ehe Jeremy Finello trotz 5 Nachladern auf Rang 7 an Gion Stalder übergab.

Der jüngere Bruder von Sebastian Stalder machte seine Sache bei seiner Staffel-Premiere gut, blieb ohne Strafrunde und lief als Siebter ins Ziel. Gion Stalder war nachgereist nach Hochfilzen, damit die Schweiz nach dem Ausfall von Niklas Hartweg eine Staffel stellen konnte.

Den Tagessieg sicherten sich in überlegener Manier die Norweger – vor Frankreich und Deutschland. Damit war das Podest identisch mit jenem in Östersund.

Frauen ohne Chance auf Top-Klassierung

Das Schweizer Frauen-Quartett, in Östersund noch auf dem starken 4. Rang, musste sich mit Rang 7 begnügen. Dies ist aber als kleiner Erfolg zu werten. Einerseits war Startläuferin Amy Baserga zuletzt krank. Andererseits lief die wenig erfahrene Flurina Volken auf der 2. Ablösung.

Hatte die Schweiz bei Rennhälfte noch auf Position 12 gelegen, machte anschliessend Aita Gasparin dank nur einem Nachlader zwei Positionen gut. Schliesslich war es die formstarke Schlussläuferin Lena Häcki-Gross, die am Samstag mit Platz 2 in der Verfolgung brilliert hatte, welche noch drei Läuferinnen abfing und die Schweiz auf den 7. Platz führte. Wie bei den Männern siegte die norwegische Staffel überlegen.