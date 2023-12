Exploit in der Verfolgung: Häcki-Gross in Hochfilzen Zweite

Zum 2. Mal in ihrer Karriere beendet Lena Häcki-Gross ein Biathlon-Rennen im Einzel auf dem Podest.

Die Engelbergerin brilliert in der Verfolgung in Hochfilzen mit Platz 2 hinter Elvira Öberg.

In der Verfolgung der Männer verbessert sich Sebastian Stalder von der 30. auf die 17. Position.

Die Ausgangslage für Lena Häcki-Gross war günstig: Am Freitag hatte die Schweizerin in Hochfilzen (AUT) im Sprint den starken 4. Platz herausgelaufen. Tags darauf in der Verfolgung über 10 km nahm die 28-Jährige das Rennen mit nur 20 Sekunden Rückstand auf die Führende in Angriff.

Nach dem fehlerfreien 1. Schiessen lag Häcki-Gross gar in Führung, Platz 1 behauptete sie dank fünf weiteren perfekten Schüssen auch beim 2. Schiessen. Einzig als erstmals stehend geschossen wurde, leistete sich die Schweizerin einen Fehler, musste in die Strafrunde und fand sich auf Zwischenrang 4 wieder.

20 Schüsse, 19 Treffer

Nachdem sich Häcki-Gross im letzten Schiessen dann wieder nichts zuschulden kommen lassen hatte, kämpfte sie zusammen mit Ingrid Tandrevold (NOR) um Platz 2 hinter der enteilten Elvira Öberg aus Schweden. Und Häcki-Gross zeigte einmal mehr, welch grosse Kämpferin sie ist. Mit einem beherzten Schlussspurt liess sie Tandrevold stehen und erreichte als Zweite ihr bestes Ergebnis überhaupt im Einzel-Weltcup. Vor etwas mehr als drei Jahren war Häcki-Gross in Le Grand-Bornand (FRA) – ebenfalls in der Verfolgung – einmal Dritte geworden.

01:25 Video Das letzte Schiessen und der Zieleinlauf von Häcki-Gross Aus Sport-Clip vom 09.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

Stalder und Burkhalter machen Plätze gut

In der Verfolgung der Männer schlug das Imperium namens Johannes Thingnes Bö eindrücklich zurück. Der Serienseiger der Vorsaison, der im aktuellen Winter noch nie auf dem Podest stand, stürmte dank nur einem Schiessfehler vom 11. Platz bis ganz an die Spitze vor. Die Norweger feierten einen Vierfachsieg.

Ebenfalls einen Steigerungslauf zeigte Sebastian Stalder. Von Rang 30 gestartet, leistete sich der Zürcher Oberländer nur einen Fehlschuss und klassierte sich zum Schluss auf Position 17. Auch Joscha Burkhalter zeigte einen guten Verfolger: Der Berner Oberländer machte gegenüber dem Sprint vier Ränge gut und lief als 21. ins Ziel.