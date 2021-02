Lena Häcki wird an der Biathlon-WM im Einzel-Sprint als beste Schweizerin Siebte. Gold geht an Tiril Eckhoff (NOR).

Lena Häcki überzeugte im ersten Einzelrennen der Frauen an der Biathlon-WM in Pokljuka mit einem 7. Platz im Sprint. Die 25-jährige Obwaldnerin schoss enorm schnell und leistete sich dennoch nur liegend einen Fehler.

Nach einer starken letzten Saison hatte Häcki in diesem Winter ihre Form nie gefunden. Nun gelang ihr an der WM die beste Saisonleistung. Ausserdem brachte sie sich in eine vielversprechende Ausgangslage für die Verfolgung vom Sonntag. Aufs Podest fehlen 35 Sekunden.

Gasparin mit Strafrunde

Lange mit einer Medaille liebäugeln durfte auch Selina Gasparin. Die routinierte Engadinerin brachte ihre ersten acht Patronen ins Ziel, ehe sie stehend die letzten beiden Scheiben stehen liess und zweimal in die Strafrunde musste. Dank einer starken Laufleistung reichte es der Olympia-Zweiten von 2014 im Einzelwettkampf zum 15. Rang. Auch für sie war dies das beste Resultat dieser Saison.

Mit der Norwegerin Tiril Eckhoff setzte sich die Topfavoritin mit einem fehlerlosen Schiessen vor der Französin Anaîs Chevalier-Bouchet und der überraschenden Weissrussin Hanna Sola durch.

So geht's weiter

Am Sonntag kommen sowohl die Männer (13:00 Uhr) als auch die Frauen (15:15 Uhr) in der Verfolgung über 12,5 bzw. 10 km zum Zug. Die Rennen können Sie live auf SRF info und in der Sport App mitverfolgen. Die Biathlon-WM im Nordwesten Sloweniens dauert noch bis am 21. Februar.