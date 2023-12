Premiere in Lenzerheide: Vom 14. bis 17. Dezember gastiert der Biathlon-Weltcup zum 1. Mal in der Schweiz. SRF überträgt die insgesamt 6 Wettkämpfe live im TV. Zudem ist die SRG als «Host Broadcaster» für die Produktion des Weltsignals zuständig. Dies stellt die Crew vor einige Herausforderungen.

Legende: Einer der Schweizer Stars in Lenzerheide Sebastian Stalder. Keystone/Christian Bruna

Vom 14. bis 17. Dezember 2023 finden in der Schweiz zum ersten Mal Biathlon-Wettkämpfe auf Weltcupstufe statt. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften im kommenden Winter an gleicher Stätte treten die weltbesten Biathletinnen und Biathleten in der «Roland Arena» in Lantsch bei Lenzerheide in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Massenstart gegeneinander an. SRF wird sämtliche Rennen live im TV übertragen (siehe Übersicht). SRF-Biathlon-Experte Matthias Simmen begleitet das Geschehen gemeinsam mit Manuel Köng am Mikrofon.

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG ist als «Host Broadcaster» vor Ort und verantwortet die Produktion der Wettkämpfe (siehe Box). Die Weltcuppremiere stellt das Team vor Herausforderungen: «Bis zu einem gewissen Grad betreten wir Neuland. Wir konnten zwar an den Europameisterschaften sowie den Junioren-Weltmeisterschaften in einem kleineren Rahmen erste Erfahrungen sammeln. Beim Weltcup sind die Anforderungen jedoch einiges höher», erklärt Produktionsleiter Peter Baer. Mit ihm werden rund 60 Personen und 29 Kameras im Einsatz sein.

Die SRG als «Host Broadcaster» Box aufklappen Box zuklappen Die SRG ist gastgebende Fernsehproduzentin der ersten Biathlon-Weltcuprennen in Lenzerheide GR. Als «Host Broadcaster» ist die SRG für die Produktion des Weltsignals verantwortlich. Das Weltsignal ist die Basis für alle TV-Stationen, welche das Rennen übertragen. Sowohl die sprachregionalen TV-Sender der SRG (SRF, RTS, RSI) als auch zahlreiche Fernsehstationen rund um den Globus übernehmen die aufwendig produzierten Bilder und tragen diese in die ganze Welt hinaus. Auch für die Übertragungen im Internet bildet das Weltsignal die Basis. Damit leistet die SRG einen wichtigen Beitrag zur weltweiten medialen Präsenz dieser Schweizer Sportveranstaltung.

Bezüglich Regie ist eine Biathlon-Übertragung anspruchsvoller als andere Sportarten. «Gerade im Sprint sind zur gleichen Zeit Athletinnen und Athleten am Start, an den Schiessständen, auf der Loipe und beim Zieleinlauf. Deshalb ist eine gute Absprache mit dem ‹Spotter-Team› nötig, das uns jeweils mitteilt, was aus internationaler TV-Perspektive am interessantesten ist», sagt Regisseur Ueli Barmettler.