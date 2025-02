Vor dem Start der Biathlon-WM in Lenzerheide beantwortet SRF-Experte Matthias Simmen sechs Fragen zu den Titelkämpfen.

Ab Mittwoch kämpfen die Biathletinnen und Biathleten an der WM in Lenzerheide in insgesamt 12 Wettkämpfen um die Medaillen. Dabei wollen die Schweizer Athletinnen und Athleten den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans für Bestleistungen nutzen. Liegt gar der erste Schweizer WM-Podestplatz überhaupt drin?

SRF-Experte Matthias Simmen ist optimistisch: «Es spricht einiges für die erste WM-Medaille. Die Leistungen im Januar waren sehr gut, die Vorzeichen stehen also gut.»

Wem er aus dem Schweizer Lager einen Coup zutraut, wer für ihn das Potenzial zum grossen Star der WM hat und welche Auswirkungen die Wettkämpfe in Lenzerheide für den Schweizer Biathlon-Sport haben könnten, erfahren Sie oben im Video.