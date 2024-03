Im Sprintrennen über 7,5 km in Canmore (CAN) erreicht Lena Häcki-Gross den 3. Platz.

Für die Engelbergerin ist es bereits der 5. Podestplatz in dieser Saison.

Gewonnen wird das Rennen von der Italienerin Lisa Vittozzi.

Lena Häcki-Gross mausert sich im Biathlon-Weltcup immer mehr zur Allrounderin. Im Sprintrennen in Canmore bestieg sie als Dritte das Podest und hat sich damit in dieser Saison in allen vier Einzel-Disziplinen mindestens einmal in den Top 3 klassiert.

Insgesamt ist es für Häcki-Gross der 6. Podestplatz ihrer Karriere und der allererste im Sprint. Zuvor hatte sie im Massenstart (1. und 3.), im Einzel (1.) sowie in der Verfolgung (2. und 3.) die Top 3 geknackt.

Am Schiessstand fehlerfrei

Häcki-Gross blieb sowohl liegend als auch stehend ohne Fehler und zeigte auch in der Loipe eine starke Leistung. Zwar büsste die Engelbergerin auf den letzten 500 m noch den 2. Platz gegenüber der Französin Lou Jeanmonnot um ein paar Sekunden ein. Die restlichen Konkurrentinnen hielt die 28-Jährige jedoch um mindestens 10 Sekunden in Schach.

Den Sieg sicherte sich Lisa Vittozzi, die wie Jeanmonnot und Häcki-Gross fehlerfrei schoss. Die Italienerin distanzierte die Französin um 5,5 und die Schweizerin um 8,6 Sekunden.