Wie vor wenigen Tagen in Hochfilzen als Sechster schrammte Benjamin Weger auch in Nove Mesto am Podest vorbei. Es wäre für den Oberwalliser Routinier der erste Top-3-Vorstoss in einem Einzel-Wettbewerb seit nunmehr 7 Jahren.

Doch Weger muss sich trotz einem Doppel-Nuller im 10-km-Sprint weiter in Geduld üben. Im ersten von drei Rennen, die die Tschechen austragen, klassierte er sich als Vierter. Immerhin: Es ist dies für den 29-Jährigen die beste Platzierung im laufenden Winter und eine komfortable Ausgangslage für die Verfolgung.

Bö in einer eigenen Liga

Vom überragenden Sieger Johannes Bö (No) war Weger mit 1:03,5 Minuten Rückstand klar distanziert worden. Der Norweger feierte seinen 4. Einzel-Sieg in dieser Saison. Hinterher sprach der 25-Jährige von einem seiner besten Wettkämpfe überhaupt.

Das Podest komplettierten Alexander Loginow (Russ) und Martin Ponsiluoma (Sd). Der Nordländer als überraschender Dritter konnte Weger 9 Sekunden abnehmen. Ein Debakel erlebte Martin Fourcade: Nach 4 Strafrunden landete er ausserhalb der Top 40.