Biathletin Elisa Gasparin gibt am Dienstag ihren Rücktritt aus dem Spitzensport auf Ende Winter bekannt.

Das Saison-Highlight mit der Heim-WM in Lenzerheide (ab 11. Februar) nimmt die 33-Jährige noch mit.

Die mittlere Gasparin-Schwester weist zwei Olympia-Diplome und vier Weltcup-Podestplätze in Staffelrennen auf.

Im Februar wird Elisa Gasparin in Lenzerheide ihre bereits 11. WM bestreiten – und gleichzeitig die letzte. Am Dienstag kündigte die 33-jährige Bündnerin an, Ende Saison mit dem Spitzensport aufhören zu wollen. Nach der letzten Weltcup-Station in Holmenkollen (NOR) Ende März dürfte sie auf fast 300 Karriere-Starts kommen.

Legende: Steht in ihrer letzten Saison Elisa Gasparin. Keystone/Martin Divisek

Die mittlere der 3 Gasparin-Schwestern gewann 2014 in Sotschi im Sprint und 2018 in Pyeongchang im Einzel Olympia-Diplome. Insgesamt stand sie 4 Mal auf einem Weltcup-Podest: 2017 holte sie mit der Mixed-Staffel einen 2. Platz, in der Saison 2019/20 erreichte sie mit den Schwestern Selina, Aita und Lena Häcki-Gross einen 2. und zwei 3. Ränge – die ersten 3 Schweizer Staffel-Podestplätze der Geschichte.

Gasparins Karriere war auch durch gesundheitliche Rückschläge geprägt. Sie musste immer wieder längere Pausen einlegen.

