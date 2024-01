Je 5 Athletinnen und Athleten – darunter 2 Geschwisterpaare – werden die Schweiz an der Biathlon-WM in Nove Mesto vom 7. bis 18. Februar vertreten.

Häcki-Gross führt 10-köpfiges WM-Team an

Legende: Blickt ihren bereits 8. Elite-Weltmeisterschaften entgegen Lena Häcki-Gross weckt hohe Erwartungen. (freshfocus/Christian Manzoni

Swiss-Ski reist mit dem fast gleichen Personal wie im Vorjahr an die Biathlon-Welttitelkämpfe nach Tschechien. Im Frauen-Lager decken sich die Aufgebotenen mit jenen von 2023 in Oberhof.

Amy Baserga

Aita Gasparin

Elisa Gasparin

Lena Häcki-Gross

Lea Meier

Die grössten Chancen auf eine erstmalige Schweizer Medaille in der Geschichte der WM, die 1958 ihren Anfang genommen hat, werden der formstarken Häcki-Gross eingeräumt. Die Obwaldnerin feierte heuer in Antholz ihre Siegpremiere im Weltcup und legte an der gleichen Stätte im Massenstart-Rennen prompt den nächsten Podestplatz nach.

23:23 Video Am Sonntag: Lena Häcki-Gross zu Gast im «Sportpanorama» Aus Sportpanorama vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 23 Minuten 23 Sekunden.

Aita und Elisa Gasparin sind nicht das einzige Schweizer Geschwisterpaar in Nove Mesto. So kommt nebst Sebastian Stalder auch Gion Stalder zum Zug, er ist gleichzeitig der Neuling in der WM-Equipe, die wie folgt aussieht:

Joscha Burkhalter

Jeremy Finello

Niklas Hartweg

Gion Stalder

Sebastian Stalder

An der WM geht es um 12 Medaillensätze (alle Rennen live bei SRF zu sehen). Die nächsten Welttitelkämpfe finden dann im Februar 2025 in Lenzerheide statt.