Lena Häcki-Gross überragt beim Biathlon-Weltcup in Antholz im Einzel alle und feiert ihren ersten Weltcup-Sieg.

Eine makellose Leistung am Schiessstand, aus 20 Schüssen folgten 20 Treffer, legt die Basis für den Erfolg.

Hinter der Schweizerin komplettieren zwei Französinnen das Podest.

20 Schüsse, 20 Treffer: Lena Häcki-Gross räumte in Antholz alle Scheiben ab. Von der sensationellen Schiessleistung beflügelt, zeigte die Schweizerin auch in der Loipe einen starken Auftritt. So konnte sie zum ersten Mal überhaupt in ihrer Karriere alle Konkurrentinnen hinter sich lassen – der erste Weltcup-Sieg war Tatsache.

An die Siegerzeit von 36 Minuten und 49 Sekunden, es wurden auf einer verkürzten Strecke erstmals nur 12,5 Kilometer gelaufen, kam keine Gegnerin mehr heran. Hinter der 28-Jährigen folgten mit Julia Simon und Lou Jeanmonnot zwei Französinnen, die jedoch einen bzw. zwei Fehlschüsse zu verzeichnen hatten.

Die ebenfalls am Schiesstand fehlerfrei gebliebene Deutsche Vanessa Voigt verlor 37,2 Sekunden auf Häcki-Gross. Dies, obwohl Voigt sogar die schnellere Laufzeit hingelegt hatte, doch für ihre Schüsse brauchte sie deutlich länger. Das reichte in der Endabrechnung für den 4. Rang.

Langersehnter Sieg

Häcki-Gross ist nach Selina Gasparin erst die zweite Schweizerin, welche ein Biathlon-Weltcup-Rennen gewinnen kann. Gasparin hatte vor über 10 Jahren zwei Sprints gewonnen, seither warteten die Schweizerinnen auf einen Triumph. Vor dem Rennen am Freitag war ein 2. Rang Häcki-Gross' bestes Weltcup-Ergebnis gewesen.

Das Biathlon-Wochenende in Antholz geht noch weiter. Am Samstag stehen die Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel an. Am Sonntag findet der Massenstart über 12,5 Kilometer statt – auch in diesen Rennen wird die entfesselte Häcki-Gross wieder mit einem Podestplatz liebäugeln.