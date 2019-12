Norwegische Festspiele in Hochfilzen

Mehr aus dieser Rubrik

Norwegen hat das Staffel-Rennen in Hochfilzen über 4x7,5 km für sich entschieden. Das Quartett um Schlussläufer Johannes Thingnes Bö schnappte Deutschland den sicher geglaubten Sieg kurz vor Schluss noch weg. Frankreich kam auf den dritten Platz.

Die Schweiz belegte den 14. Schlussrang. Nach der 2. Ablösung, die Benjamin Weger lief, steigerte sich das Schweizer Team. Mario Dolder zeigte ein starkes Schiessen und übergab auf Rang 9.

Joscha Burkhalter, der für den kranken Serafin Wiestner einsprang, konnte den Top-Ten-Platz dann allerdings nicht mehr halten. Startläufer Jeremy Finello hatte auf Position 23 übergeben, nachdem er ins Straucheln geraten war.

Eckhoff siegt in der Verfolgung der Frauen

Nach dem Exploit in der Staffel am Samstag zerrissen die Schweizerinnen in der Verfolgung keine grossen Stricke. Selina Gasparin (3 Schiessfehler) belegte Rang 27. Lena Häcki halste sich gleich 6 Strafrunden auf und wurde 29. Aita Gasparin musste das Rennen früh aufgeben.

Legende: Triumphierte in der Verfolgung Tiril Eckhoff. Keystone

Den Sieg holte sich die Norwegerin Tiril Eckhoff vor der Schwedin Hanna Öberg (+ 25,8 Sekunden). Eckhoff blieb am Schiessstand makellos und schuf so die Basis für ihren Triumph. Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold komplettierte das Podest als Dritte.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 15.12.2019, 14:10 Uhr