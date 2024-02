Niklas Hartweg und Lena Häcki-Gross laufen bei der Single-Mixed-Staffel an der Biathlon-WM in Nove Mesto auf Rang 5.

Der Sieg geht an das französische Duo Quentin Fillon Maillet/Lou Jeanmonnot.

Die weiteren Medaillen gehen an Italien und Norwegen.

Niklas Hartweg und Lena Häcki-Gross zeigten in der Single-Mixed-Staffel eine ansprechende Leistung und liefen auf Rang 5, zu einer Medaille fehlte aber über eine halbe Minute. Das Rennen hatte aus Schweizer Sicht vielversprechend begonnen. Hartweg übergab Häcki-Gross nach der ersten Ablösung fehlerlos hinter den beiden Top-Favoriten Frankreich und Norwegen auf Platz 3.

Die Obwaldnerin wusste die gute Ausgangslage aber nicht vollends auszunutzen. Neben je einem Schiessfehler liegend und stehend musste sie auch einen Sturz in der Loipe verkraften und fiel auf Rang 7 zurück. In der Folge schaffte die Schweiz den Anschluss an die Medaillenränge nicht mehr.

Schliessen 02:24 Video Hartweg: «Ich hätte Bö sein können – mit diesen Ski hätte es nicht geklappt» Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden. 02:29 Video Häcki-Gross: «Der Sturz kam an der blödesten Stelle» Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden.

Hartweg, der mit 20 Treffern bei 21 Schüssen überzeugte, und Häcki-Gross verloren wie schon bei den bisherigen WM-Rennen zu viel Zeit in der Loipe und zeigten sich nach dem Rennen mit dem Material nicht zufrieden. Immerhin konnte die Schweizer Schlussläuferin auf ihrer letzten Runde noch Deutschland und die USA überholen und der Schweiz so Rang 5 sichern.

01:05 Video Vittozzi holt Silber für Italien – Schweiz knapp auf Rang 5 Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Tandrevold patzt am Schiessstand

An der Spitze duellierten sich lange Norwegen und Frankreich, bis Gesamtweltcup-Leaderin Ingrid Landmark Tandrevold beim letzten Schiessen gleich 4 Fehler unterliefen. So musste sie sich zusammen mit Johannes Thingnes Bö mit dem 3. Schlussrang zufriedengeben. Italien schaffte angeführt von der Einzel-Weltmeisterin Lisa Vittozzi noch den Sprung auf Platz 2.

00:43 Video Tandrevold vergibt Gold – Jeanmonnot profitiert Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Lou Jeanmonnot liess an der Spitze derweil nichts mehr anbrennen und sorgte dafür, dass Frankreich nach der Mixed-Staffel auch die Single-Mixed-Staffel gewann. Für die 25-Jährige war es an der Seite von Quentin Fillon Maillet allerdings die erste WM-Goldmedaille, denn beim Eröffnungsrennen vor einer Woche hatte sie ihren Teamkolleginnen noch den Vortritt lassen müssen.

So geht es weiter

Am Wochenende steht an der Biathlon-WM in Nove Mesto das grosse Finale an. Am Samstag geht es in den beiden klassischen Staffeln um die Medaillen und am Sonntag sorgen die beiden Massenstartrennen für den Abschluss. Alle 4 Wettkämpfe können Sie live bei SRF verfolgen.