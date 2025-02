WM-Gold in der Single-Mixed-Staffel geht wenig überraschend an Frankreich.

Das Schweizer Biathlon-Duo Amy Baserga/Niklas Hartweg verpasst die angestrebte Medaille knapp.

Nach einem Ruhetag stehen am Wochenende in Lenzerheide noch vier Rennen auf dem Programm.

4,4 Sekunden. So wenig fehlte Amy Baserga und Niklas Hartweg in der Single-Mixed-Staffel zur angestrebten Medaille. Knapp hinter dem deutschen Duo Franziska Preuss und Justus Strelow mussten sich die beiden Schwyzer mit dem undankbaren 4. Platz begnügen.

Insgesamt leisteten sich Baserga und Hartweg zehn Nachlader. Mit einem oder zwei Nachladern weniger wäre Edelmetall Tatsache geworden. Baserga zeigte sich nach dem Rennen selbstkritisch: «Ich habe heute nicht das geleistet, was ich kann. Ich habe am Schiessstand so gezittert und war so nervös.»

Hartweg übergibt auf Platz 1

Auf der 1. Ablösung hatte Baserga insgesamt 3 Extrapatronen benötigt und auf dem 11. Zwischenrang an ihren Partner übergeben. Hartweg zeigte daraufhin eine perfekte Ablösung: Er traf alle zehn Schüsse in sehr schnellem Rhythmus und preschte auf Rang 1 vor.

Baserga bekundete danach aber am Schiessstand abermals Mühe und kumulierte vier weitere Nachlader. Hartweg wurde an Position 6 auf die Loipe geschickt und er wusste, dass er am Schiessstand sehr viel Risiko würde nehmen müssen, um den Medaillentraum wahr werden zu lassen. Dies tat der 24-Jährige auch – doch auf Kosten der Präzision. So resultierten beim letzten Stehendschiessen zwei weitere Fehler und Edelmetall war futsch.

Die Favoriten setzen sich durch

An der Spitze wurden das französische Duo seiner Favoritenstellung gerecht. Julia Simon und Quentin Fillon Maillet setzten sich mit 5,7 Sekunden Vorsprung auf Norwegen mit Ragnhild Femsteinevik und Johannes Thingnes Bö durch. Weitere 2,6 Sekunden dahinter lief Deutschland, das nur viermal nachladen musste, ein.

So geht es weiter

Nach einem Ruhetag am Freitag wird die WM in Lenzerheide mit den Staffeln am Samstag und den Massenstartrennen am Sonntag abgerundet.

Biathlon-WM in Lenzerheide