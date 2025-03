Mit Amy Baserga (6.), Lena Häcki-Gross (7.) und Aita Gasparin (10.) laufen beim Sprint am Holmenkollen gleich 3 Schweizerinnen in die Top 10.

Der Sieg geht in einem Herzschlagfinale zwischen Franziska Preuss und Lou Jeanmonnot dank 2 Zehnteln an die Deutsche.

Bei den Männern triumphiert Johannes Thingnes Bö vor 4 Landsmännern. Niklas Hartweg läuft als bester Schweizer auf Rang 22.

Zum Auftakt in das Weltcup-Finale am Holmenkollen haben die Schweizerinnen ein hervorragendes Teamergebnis abgeliefert. Gleich 3 Swiss-Ski-Athletinnen schafften im Sprint am Holmenkollen den Sprung in die Top 10. Die fehlerfreie Amy Baserga verlor als 6. dabei 42,1 Sekunden auf die Siegerinnenzeit.

Lediglich 2 respektive 5 Sekunden hinter der 24-Jährigen reihten sich Lena Häcki-Gross – trotz einem Fehler am Liegend-Anschlag – an 7. Stelle sowie die am Schiessstand makellose Aita Gasparin auf Platz 10 ein.

Elisa Gasparin verlängert Karriere um mindestens ein Rennen

Elisa Gasparin büsste nach einem Schiessfehler stehend als 38. rund 90 Sekunden auf die Schnellsten ein, qualifizierte sich damit aber souverän für die Verfolgung vom Samstag und verlängerte ihre Karriere um mindestens ein weiteres Rennen.

Für eine Teilnahme am abschliessenden Massenstartrennen vom Sonntag wäre in der Verfolgung allerdings ein Exploit nötig. Mit Lea Meier verpasste die 5. Schweizerin am Start die Verfolgung als 82. mit 2 Fehlern deutlich.

Doppelter Erfolg für Preuss

Im Kampf um den Tagessieg feierte Gesamtweltcup-Leaderin Franziska Preuss einen ebenso wichtigen wie hauchdünnen Sieg. Die Deutsche setzte sich 0,2 Sekunden vor Lou Jeanmonnot, ihrer letzten verbliebenen Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup, durch. Rang 3 sicherte sich die Finnin Suvi Minkkinen mit über 20 Sekunden Rückstand.

Jubiläumssieg für Bö

Im Sprint der Männer hat sich Johannes Thingnes Bö auf seiner Abschiedstournee mit dem 80. Weltcupsieg und der kleinen Kristallkugel für die Sprintwertung belohnt. Der 31-Jährige gewann in seinem drittletzten Biathlon-Rennen der Karriere dank makellosem Schiessen vor dem frenetischen Heimpublikum und verteidigte sein Polster in der Disziplinwertung souverän.

Sein ebenfalls zurücktretender Bruder Tarjei Bö hatte wegen Fiebers am späten Donnerstagabend kurzfristig seinen Start in Sprint und Verfolgung absagen müssen, er hofft aber auf ein Abschiedsrennen im Massenstart. Johannes Thingnes war nach seiner krankheitsbedingten Abreise von der Pokljuka rechtzeitig für die 10 Kilometer genesen.

Im Kampf um den Gesamtweltcup lieferte aber auch sein fehlerfreier Hauptkonkurrent Sturla Holm Lägreid mit Rang 2 ab, sodass der Rückstand von Bö weiter satte 89 Zähler beträgt. Dritter beim norwegischen Fünffachsieg wurde Johannes Dale-Skjevdal.

Hartweg verpasst Top 20

Bester Schweizer war Niklas Hartweg. Der Single-Mixed-Sieger von vergangener Woche klassierte sich mit einem Fehler im Stehendschiessen auf dem 22. Rang. Auch Sebastian Stalder (41.) schaffte den Cut für die Verfolgung vom Samstag problemlos. Dajan Danuser (65.), Joscha Burkhalter (68.) und Gion Stalder (90.) verpassten diesen derweil deutlich.

