Johannes Thingnes Bö (NOR) liefert beim Sprint am Holmenkollen ein fehlerfreies Rennen ab und gewinnt vor vier Landsmännern.

Niklas Hartweg läuft als bester Schweizer auf Rang 22.

Auch die Frauen messen sich im Sprint – ab 16:20 Uhr live bei SRF.

Johannes Thingnes Bö hat sich auf seiner Abschiedstournee mit dem 80. Weltcupsieg und der kleinen Kristallkugel für die Sprintwertung belohnt. Der 31-Jährige gewann in seinem drittletzten Biathlon-Rennen der Karriere beim Weltcup-Finale am heimischen Holmenkollen dank makellosem Schiessen und verteidigte souverän sein Polster in der Disziplinwertung.

Der ebenfalls zurücktretende Tarjei Bö hatte wegen Fiebers am späten Donnerstagabend kurzfristig seinen Start in Sprint und Verfolgung absagen müssen, er hofft aber auf ein Abschiedsrennen im Massenstart. Johannes Thingnes war nach seiner krankheitsbedingten Abreise von der Pokljuka rechtzeitig für die 10 Kilometer genesen. Im Kampf um den Gesamtweltcup lieferte aber auch sein fehlerfreier Hauptkonkurrent Sturla Holm Lägreid mit Rang zwei ab, sodass der Rückstand von Bö weiter satte 89 Zähler beträgt. Dritter beim norwegischen Fünffachsieg wurde Johannes Dale-Skjevdal.

Hartweg verpasst Top 20

Bester Schweizer war Niklas Hartweg. Der Single-Mixed-Sieger von vergangener Woche klassierte sich mit einem Fehler im Stehendschiessen auf dem 22. Rang. Auch Sebastian Stalder (41.) schaffte den Cut für die Verfolgung vom Samstag.

Ab 16:20 Uhr treten auch die Frauen am Holmenkollen im Sprint an. Im SRF-Livestream können Sie das Rennen mitverfolgen.

