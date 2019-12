Beim Sprint über 7,5 Kilometer in Le Grand Bornand geht der Sieg an die Norwegerin Tiril Eckhoff.

Sprint in Le Grand Bornand

Lena Häcki hat ihre gute Form auch beim Biathlon-Sprint über 7,5 Kilometer in Le Grand Bornand unter Beweis gestellt. Die Engelbergin klassierte sich auf dem 11. Rang. Eine bessere Platzierung vergab Häcki am Schiessstand. Im Stehendanschlag leistete sie sich 2 Fehlschüsse. Die Top Ten verpasste sie am Ende um knapp 4 Sekunden.

Eckhoff trotz Schiessfehler vorne

Der Sieg ging an die Norwegerin Tiril Eckhoff. Die 29-Jährige siegte 6,2 Sekunden vor Justine Braisaz (FRA) und 20,5 Sekunden vor Marketa Davidova (CZE), obwohl sie im 2. Schiessen einmal daneben schoss.

Die 3 Gasparin-Schwestern konnten nicht ganz an die Leistungen aus den Staffelrennen der letzten Wochen anknüpfen. Elisa wurde 17., Selina 26. und Aita 33.