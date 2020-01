Die Weltmeisterschaften in der Albula-Region befinden sich auf der Zielgeraden. Seit letzten Samstag versammelten die Titelkämpfe 500 Nachwuchshoffnungen im Bündnerland.

Total gibt es 16 Medaillenentscheidungen. Am Samstag und Sonntag stehen die letzten 6 Rennen (in Sprint und Verfolgung) an. Auf der Website von srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App können Sie hautnah dabei sein. Hier gibt es den Überblick dazu:

Die Nachwuchs-Biathlon-WM live bei srf.ch/sport Samstag, 10:55 Uhr

Sprint Junioren

Samstag, 13:55 Uhr Sprint Juniorinnen Sonntag, 10:55 Uhr Verfolgung Jugend Männer

Sonntag, 11:55 Uhr

Verfolgung Jugend Frauen Sonntag, 14:10 Uhr

Verfolgung Junioren

Sonntag, 15:15 Uhr

Verfolgung Juniorinnen

Es kommentieren jeweils Stephan Liniger und Experte Matthias Simmen.

Bislang 3 Medaillen für die Schweiz

Die gastgebende Nation hat schon 3 Medaillenerfolge auf ihrem Konto – und die Schweizer gehen mit weiteren Ambitionen in die Schlussphase der Heimwettkämpfe. Bislang auf dem Podest standen:

Lea Meier , Gold, Jugend Einzel

, Gold, Jugend Einzel Sebastian Stalder , Bronze, Junioren Einzel

, Bronze, Junioren Einzel Amy Baserga, Bronze, Juniorinnen Einzel

In Lenzerheide geht es nicht nur darum, dass sich die jungen Athleten ins beste Licht rücken. Gleiches will der Veranstalter tun. So bewirbt sich der Austragungsort um die Durchführung von Weltcup-Rennen ab der Saison 2022/23. Im aktuellen Winter figurieren 9 Weltcup-Stationen im Kalender.

Hören Sie im untenstehenden Audio-Beitrag, wie die Bündner ihr Vorhaben vorantreiben und welche Signale sie für ihre Kandidatur schon erhalten haben.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 30.01.2020 18:45 Uhr