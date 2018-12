Das Schweizer Biathlon-Team weiss in den Verfolgungsrennen von Pokljuka zu überzeugen.

Weger läuft in die Top Ten – Häcki auf Platz 13

Starke Schweizer in Pokljuka

Benjamin Weger verspielte im slowenischen Pokljuka eine noch bessere Klassierung mit 2 Fehlern am ersten Schiessstand. Der Walliser handelte sich über eine Minute Rückstand ein, machte fortan aber Rang um Rang gut. Er blieb in den folgenden 3 Schiessen ohne Fehler und erreichte das Ziel mit rund 45 Sekunden Rückstand auf Platz 9. Serafin Wiestner, der zweite Schweizer am Start, beendete das Rennen auf dem 30. Rang.

Bö gewinnt im Schlussspurt

Im Kampf um den Sieg machte es der bis zum 4. Schiessen souverän führende Johannes Thingnes Bö unnötig spannend. Dem Norweger unterliefen stehend zwei Fehler, prompt hatte er Alexander Loginow (Russ) und Quentin Fillon Maillet (Fr) im Nacken. Kurz vor dem Ziel nahm sich Loginow mit einem Sturz selbst aus der Entscheidung, im Schlussspurt setzte sich Bö eine Zehntelsekunde vor Fillon Maillet durch.

Häcki und Gasparin bei den Leuten

Auch die Schweizer Frauen lieferten im Verfolgungsrennen über 10 km gute Leistungen ab. Lena Häcki machte trotz zwei Schiessfehlern 20 Plätze gut und kam als 13. ins Ziel. Etwas dahinter folgte Elisa Gasparin im 18. Rang. Sie musste zwar nur eine Strafrunde absolvieren, verlor aber in der Loipe zu viel Zeit.

An der Spitze verteidigten Kaisa Mäkäräinen (Fi) und Dorothea Wierer (It) die Plätze 1 und 2 mit makellosen Schiessleistungen. Die 35-jährige Finnin triumphierte im Weltcup zum 25. Mal.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 9. Dezember, 11:45 Uhr