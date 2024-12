Das erste Biathlon-Einzelrennen über 15 km geht in Kontiolahti (FIN) an den Norweger Endre Strömsheim.

Bester Schweizer ist überraschend Joscha Burkhalter, der nur eine Scheibe verfehlt.

Am Mittwoch bestreiten auch die Frauen ihr erstes Einzelrennen.

Nach 3 Staffel-Wettkämpfen am Wochenende stand am Dienstag im finnischen Kontiolahti das erste Einzelrennen der Saison auf dem Programm. Dabei verfehlte Johannes Thingnes Bö, der Dominator der letzten Jahre, den Tagessieg hauchdünn. Aufgrund eines Schiessfehlers, welcher im 15-km-Rennen mit 45 Sekunden bestraft wird, verpasste Bö die Bestzeit seines Landsmanns Endre Strömsheim um 3 Sekunden.

Strömsheim traf alle 20 Scheiben und sicherte sich so seinen zweiten Sieg in einem Einzelrennen. Auf Platz 3 klassierte sich mit Sturla Holm Lägreid ein weiterer Norweger.

Burkhalter übertrumpft Hartweg

Von den Schweizern ging Niklas Hartweg als erster ins Rennen. Bei den ersten 3 Schiessen blieb er fehlerfrei. Doch beim letzten Schiessen im stehenden Anschlag unterliefen dem 24-Jährigen 2 Fehler, womit er als 17. die Top 10 verpasste.

Hartweg war damit nicht der beste Schweizer. Denn von den Kameras in Kontiolahti fast unbemerkt zeigte Joscha Burkhalter ein vorzügliches Rennen. Der 28-jährige Berner verfehlte nur eine Scheibe und vermochte auch in der Loipe zu überzeugen. Mit einem Rückstand von 1:50 Minuten klassierte er sich als hervorragender Zwölfter. Besser war Burkhalter in seiner Weltcup-Karriere erst einmal: In der Saison 2021/22 beendete er den Sprint in Ruhpolding (GER) auf dem 10. Rang.

Sebastian Stalder und Jeremy Finello, der die drittbeste Laufzeit aller Athleten aufwies, sich aber 8 (!) Fehlschüsse leistete, verpassten die Top 50 deutlich.