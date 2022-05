Lydia Hiernickel wird sich die schmalen Langlauflatten auch in Zukunft unter die Füsse schnallen, läuft ab kommender Saison aber zusätzlich mit einem Gewehr am Rücken – um schon bald im Biathlon-Weltcup Fuss zu fassen.

Ihre guten läuferischen Voraussetzungen werden hierfür zwar wichtig sein, reichen für die erfolgreiche Gestaltung von Wettkämpfen auf höchstem Niveau aber nicht aus. Hiernickel weiss, dass sie für den Wechsel der Sportart nochmals bei «Null» beginnen muss: «Nur schon beim Abnehmen des Gewehrs vom Rücken benötige ich Zehntausende von Wiederholungen, um diesen Bewegungsablauf zu automatisieren.»

Mit bis zu 4 Trainingseinheiten am Tag will sie sich diese Routine erarbeiten. Routine, um ihrem grossen Wunsch schrittweise näher zu kommen: «Die Europameisterschaften 2023 in Lenzerheide sind mein grosses Ziel», so die Glarnerin.

Woher rührt Hiernickels Faszination für die spannende Wintersportart? Und welche Sportlerin hat den Wechsel vom Langlauf zum Biathlon bereits erfolgreich hinter sich? Erfahren Sie es im Audio-Beitrag oben.