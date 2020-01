Biathlon-Talent Stalder will mit selbstgebauter Waffe glänzen

Man stelle sich vor, Beat Feuz würde seine Skis selber fabrizieren oder Roger Federer seine Tennisschläger. Eigentlich undenkbar. Nicht so für Sebastian Stalder. Der 22-Jährige gehört zu den ganz grossen Zukunftshoffnungen im Schweizer Biathlon, im Speziellen für die U23-WM in der Lenzerheide, die in diesen Tagen über die Bühne geht.

Was für Feuz die Skis oder für Federer der Tennisschläger, ist für Stalder seine Waffe. Und die baut der gelernte Schreiner selbst.