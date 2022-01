Benjamin Weger hat beim Weltcup im italienischen Antholz zum 6. Mal in dieser Saison den Sprung in die Top 15 geschafft. Im Einzelrennen über 20 Kilometer klassierte sich der Walliser auf Platz 11. Nur 2 Schiessfehler und eine gute Laufleistung waren die Grundlage für das zweitbeste Saisonergebnis des 32-Jährigen.

Eine Premiere feierte Niklas Hartweg: Der 21-Jährige leistete sich wie Weger nur 2 Fehler am Schiessstand und holte als 17. zum ersten Mal in seiner Karriere Weltcuppunkte. Sebastian Stalder, der kurzfristig für Jeremy Finello eingesprungen war und noch ein intensives Morgentraining in den Beinen hatte, schaffte das gleiche Kunststück und klassierte sich auf Rang 26. Martin Jäger (42.) verpasste die Punkteränge knapp.

Video Weger: «Hatte mir in der Isolation die Sinnfrage gestellt» Video Hartweg: «Habe mich einem schnellen Athleten an die Fersen geheftet» Video Stalder: «Hatte mich gar nicht auf das Rennen vorbereitet»

Makelloser Babikow holt Tagessieg

Der Tagessieg ging an den Russen Anton Babikow, der es als Einziger der 103 Athleten schaffte, alle 20 Scheiben zu treffen. Weil er im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten auf der Loipe jedoch deutlich langsamer unterwegs war, musste er doch noch um den 2. Weltcupsieg seiner Karriere zittern. Am Ende rettete Babikow 9,7 Sekunden vor dem zweitplatzierten Tarjei Bö (NOR) ins Ziel. Das Podest komplettierte Babikows Landsmann Said Karimulla Khalili.