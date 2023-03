Zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto (CZE) haben die Norweger im Männer-Sprint einen vierfachen Sieg gefeiert.

Bö-Show geht weiter – fehlerfreier Hartweg in den Top 10

Weltcup in Nove Mesto

Johannes Bö bleibt auch nach der WM in Oberhof das Mass aller Dinge im Biathlon. Der Norweger, der bei den Weltmeisterschaften fünfmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze gewonnen hatte, entschied zum Auftakt der Weltcuprennen in Nove Mesto am Donnerstag den Sprint überlegen für sich.

Bö blieb am Schiessstand fehlerfrei und war in der Loipe gewohnt der Schnellste. So feierte er seinen 12. Saisonsieg im Einzel mit 30 Sekunden Reserve vor seinem Bruder Tarjei Bö. Dritter wurde mit Vetle Christiansen ein weiterer Norweger. Endre Strömsheim auf Rang 4 sorgte gar für einen vierfachen norwegischen Triumph.

Hartweg wird Zehnter

Von den vier Schweizer Athleten – Jeremy Finello verzichtete kurzfristig auf einen Start – war Niklas Hartweg der Beste. Der Innerschweizer setzte alle Schüsse ins Schwarze, liess aber auf der Strecke Federn. Hatte er nach dem 2. Schiessen noch die 5. Position belegt, fiel er bis ins Ziel noch auf den 10. Schlussrang zurück (+ 1:43 Minuten). Gleichwohl kam Hartweg zur ersten Top-10-Klassierung im Sprint in seiner Karriere.

00:48 Video Hartweg bleibt auch im 2. Schiessen fehlerfrei und läuft auf Rang 10 Aus Sport-Clip vom 02.03.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Joscha Burkhalter ergatterte sich als 40. noch einen Weltcuppunkt. Sebastian Stalder (46.) und Serafin Wiestner (49.) gingen leer aus.

Am Freitag geht es in Nove Mesto mit dem Sprint der Frauen weiter (ab 16:05 Uhr live bei SRF).