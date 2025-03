Weltcup in Nove Mesto

Niklas Hartweg läuft beim Sieg von Sebastian Samuelsson (SWE) auch in der Verfolgung von Nove Mesto in die Top 10.

Johannes Thingnes Bö übernimmt dank Rang 3 vor den letzten beiden Weltcup-Wochenenden die Führung im Gesamtweltcup.

Bei den Frauen läuft Aita Gasparin beim Triumph von Julia Simon (FRA) als beste Schweizerin auf Platz 19.

Die Verfolgung der Männer über 12,5 km in Nove Mesto (CZE) ist zur Beute von Sebastian Samuelsson geworden. Der Schwede, als 11. ins Rennen gestartet, präsentierte sich am Schiessstand fehlerfrei, räumte 20 von 20 Scheiben ab und lief damit souverän zu seinem ersten Saisonsieg.

Hartweg erneut stark

Dahinter tobte ein Kampf um die weiteren Podestplätze. Diesen entschied der Italiener Tommaso Giacomel, Zweiter im Sprint vom Freitag, für sich. Auf Platz 3 lief Johannes Thingnes Bö (NOR), der damit die Führung im Gesamtweltcup von Landsmann Sturla Holm Lägreid übernahm.

Ein engagiertes Rennen zeigte auch Niklas Hartweg. Der 25-Jährige, der im Sprint am Vortag mit Platz 10 überzeugt hatte, verzeichnete nur einen Schiessfehler und durfte sich am Ende über den starken 6. Platz freuen. Auf Sieger Samuelsson verlor Hartweg 1:14 Minuten. Joscha Burkhalter (23.) und Sebastian Stalder (29.) liefen ebenfalls in die Top 30.

Aita Gasparin beste Schweizerin

Bei den Frauen ging der Sieg in der Verfolgung an die Französin Julia Simon, die ebenfalls ihren 1. Weltcup-Sieg der Saison feierte. Die 28-Jährige lief dank nur einem Fehler von Rang 3 auf 1. Das Podest komplettierten die Schwedin Hanna Öberg und Simons Landsfrau Océane Michelon, die trotz je 2 Fehlern von den Positionen 14 respektive 13 aus ihre Aufholjagden krönten.

Als beste Schweizerin klassierte sich Aita Gasparin auf Rang 19. Die 31-Jährige bestätigte bei 2 Fehlern am Schiessstand damit ihr Top-20-Ergebnis vom Vortag. Den Schweizer Teamleaderinnen unterliefen erneut zu viele Schiessfehler. Amy Baserga überquerte die Ziellinie nach 4 verfehlten Scheiben auf Rang 26. Lena Häcki-Gross schoss gar 6 Mal daneben und lief damit wie schon am Freitag auf Platz 42.

