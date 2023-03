Lena Häcki-Gross läuft im Sprint auf den 10. Platz. Auch Elisa Gasparin und Amy Baserga überzeugen in Tschechien und laufen in die Top 20.

Lena Häcki-Gross hat im ersten Rennen nach der WM in Oberhof eine starke Leistung gezeigt. Im Sprint über 7,5 km im tschechischen Nove Mesto lief die WM-Neunte im Einzel auf den 10. Platz. Häcki-Gross vergab ein noch besseres Resultat beim ersten Schiessen, als sie den allerersten Schuss daneben setzte. Auf die Siegerzeit büsste sie knapp 43 Sekunden ein.

Auch Elisa Gasparin und Amy Baserga gelang mit den Rängen 14 und 19 ein gutes Rennen. Gasparin leistete sich wie Häcki-Gross einen Fehler am Schiessstand, bei Baserga waren es deren zwei. In der Verfolgung am Samstag wird auch Aita Gasparin (37.) dabei sein.

Legende: Setzte den ersten Schuss daneben Lena Häcki-Gross. Keystone/DPA/Hendrik Schmidt

Norwegerinnen mit Doppelsieg

Ohne Schiessfehler kam Marte Olsbu Röiseland durch. Die Norwegerin traf alle 10 Scheiben und setzte sich mit 20 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold durch. Röiseland war verspätet in die Saison eingestiegen und feierte in Nove Mesto ihren ersten Sieg in diesem Winter. An der WM in Oberhof hatte die 32-Jährige in der Verfolgung Bronze gewonnen.

Das Podest komplettierte die Französin Anaïs Chevalier-Bouchet, die wie Tandrevold eine Strafrunde absolvieren musste.