Legende: Starke Leistung in der Loipe Lena Häcki-Gross. Keystone/EPA/Pontus Lundahl

Lena Häcki-Gross ist beim Sprint im schwedischen Östersund als beste Schweizerin auf Platz 15 gelaufen. Der Innerschweizerin unterliefen beim Liegendschiessen zwar bereits 2 Fehler, im Anschluss zeigte sie sich läuferisch und im Stehendschiessen aber stark. Elisa (27.) und Aita Gasparin (34.) schafften es ebenso wie Amy Baserga (31.) in die Punkteränge. Lea Meier verpasste diese als 43. knapp.

Der Sieg ging an die Französin Lou Jeanmonnot. Die 25-Jährige feierte ihren ersten Weltcup-Sieg vor den beiden Norwegerinnen Karoline Offigstad Knotten (+8,5 Sekunden) und Juni Arnekleiv (+17,6 Sekunden), die im Vergleich zu Jeanmonnot je eine Strafrunde absolvieren mussten. Nur 7 Zehntel hinter dem Podest landete die Deutsche Franziska Preuss, die in der Loipe am schnellsten unterwegs war, allerdings 2 Mal in die Strafrunde musste.