Nach der Biathlon-WM in der Schweiz gibt es 2028 und 2030 wieder Weltcup-Rennen in Lenzerheide.

Legende: Werden auch 2028 wieder in Lenzerheide angefeuert Die Schweizer Biathletinnen und Biathleten. Freshfocus/Thibaut//NordicFocus

Nach der Biathlon-WM in Lenzerheide wird die Bündner Destination auch in Zukunft einen Platz im Weltcup haben. In der Saison 2027/28 werden in Graubünden zwischen dem 4. und 9. Januar 2028 Weltcup-Rennen stattfinden. Nach einer gewollten Pause von einem Winter kehrt der Biathlon-Tross in der Saison 2029/30 nach Lenzerheide zurück. Dann sollen sich die besten Biathletinnen und Biathleten zwischen dem 26. Februar und 3. März messen.

Den Kalender für die Jahre 2026 bis 2030 gab der Weltverband IBU vor dem finalen WM-Wochenende in Lenzerheide bekannt. Bereits bestätigt waren die Weltmeisterschaften für Otepää (EST) im Jahr 2027, Hochfilzen (AUT) 2028 und Oslo (NOR) im Jahr 2029.

Grosse Freude bei Swiss-Ski

«Wir freuen uns sehr, dass wir nach der erfolgreich durchgeführten WM nun auch den Zuschlag der IBU für weitere Weltcup-Rennen in der Roland Arena erhalten haben», sagt Walter Reusser, Co-CEO von Swiss-Ski. Damit sei Lenzerheide etwas in 10 Jahren gelungen, «für das man normalerweise 20 bis 30 Jahre braucht». «Dies zeigt unsere Ambition, Biathlon in der Schweiz gross zu machen», lässt sich Reusser weiter zitieren.

Erst 2023 waren in der 2013 eröffneten Arena erstmals Weltcup-Rennen ausgetragen worden. Dass Lenzerheide nun im Olympia-Zyklus bis 2029/2030 zwei Mal für eine Weltcup-Woche berücksichtigt worden sei, erfülle sie mit Stolz, schreibt Swiss-Ski.