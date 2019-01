Die ausgefallene Abfahrt in Österreich wird in die Dolomiten verlegt. Und: Die Schweizer Biathletinnen verpassen die Top 30.

Nach der Absage der am Wochenende vorgesehenen Weltcuprennen in St. Anton gab der internationale Verband einen ersten Nachtragstermin bekannt. Die Abfahrt wird demnach eine Woche später dem Programm von Cortina d'Ampezzo hinzugefügt. Damit finden in der Ski-Station in den Dolomiten vom 18.-20. Januar zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) und ein Super-G statt. Offen ist noch, wann und wo der in St. Anton ebenfalls ausgefallene Super-G nachgetragen wird.

Die Schweizer Biathletinnen sind schwach ins Weltcup-Wochenende in Oberhof gestartet. Keine der vier gestarteten Athletinnen lief in die Top 30. Beste Schweizerin wurde Lena Häcki auf Rang 38 (2 Schiessfehler), gleich dahinter folgte Susanna Meinen (1 Schiessfehler). Gewonnen wurde der 7,5-km-Sprint in Thüringen von der Italienerin Lisa Vittozzi, die ohne Fehler blieb.