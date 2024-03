Biathlon: Auch in der Single-Mixed-Staffel überzeugt

Einen Tag nach ihrem Sieg im Massensprint bei der Weltcup-Station in Oslo bleibt Lena Häcki-Gross stark in Form. Erstmals an der Seite von Niklas Hartweg zu diesem Wettkampf-Format angetreten, holte die Obwaldnerin für die Schweiz in der Single-Mixed-Staffel einen starken 4. Rang heraus. Dem laufstarken Duo fehlten mit 2 Strafrunden und 8 Nachladern in der Endabrechnung rund 12 Sekunden zum Sprung aufs Treppchen. Der Sieg ging in einem Herzschlagfinale an Norwegen, flankiert werden Juni Arnekleiv/Vetle Christiansen auf dem Podest von Schweden und Finnland.

Biathlon: Mixed-Staffel muss sich überrunden lassen

Gar keinen gelungenen Auftritt liess am Holmenkollen anschliessend die Schweizer Mixed-Staffel über 4 x 6 km folgen. Lea Meier, Aita Gasparin, Joscha Burkhalter und Jeremy Finello wurden in der 10. von 12 Runden überrundet, womit das Rennen für das Quartett zu Ende war. Burkhalter musste den Franzosen Quentin Fillon-Maillet nach rund 19 km passieren lassen, wodurch Finello ohne Einsatz blieb. Startläuferin Meier, die die erkältete Amy Baserga vertrat, liess sich bereits eine Strafrunde und 5 Nachlader notieren. Gasparin kam auf dieselbe bescheidene Bilanz, bei Burkhalter gesellten sich 5 Nachlader dazu. Hinter Sieger Frankreich liefen Schweden und Norwegen aufs Podest.

Boardercoss: Solide Siegenthaler in der Sierra Nevada

Auch im 2. Boardercross-Rennen innerhalb von 24 Stunden in der Sierra Nevada qualifizierte sich kein Schweizer Athlet und keine Schweizer Athletin für den Final. Sina Siegenthaler, schon am Samstag als Fünfte am besten klassiert, schaffte es wieder in den kleinen Final und auf den 7. Schlussrang. Bei den Männern schieden alle Schweizer schon vor den Viertelfinals aus. Kalle Koblet, am Samstag noch Achter und im Vorjahr Sieger an diesem Berg, schaffte es nur auf Platz 17.

Curling: Schwaller/Schwaller für WM qualifiziert

Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann gewinnen in Biel die Schweizer Meisterschaft im olympischen Mixed-Doppel-Curling. Das Ehepaar aus dem Solothurnischen setzte sich im Best-of-3-Final nach anfänglichem Rückstand mit 2:1 Siegen gegen das Lausanner Team Pablo Lachat/Carole Howald durch. Die favorisierten Sven Michel/Alina Pätz mussten sich mit dem 3. Platz zufriedengeben. Sie werden ab dem 20. April die Schweiz an der WM im schwedischen Östersund vertreten. Es ist das erste von zwei WM-Turnieren, an denen Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand vergeben werden.