Nach Gold im Sprint am Dienstag schlägt die Schweizerin Amy Baserga an der Junioren-WM im Biathlon auch in der Verfolgung zu.

Legende: Kann den Zieleinlauf geniessen Amy Baserga. ZVG

Amy Baserga reitet an der Biathlon-WM der Junioren in Obertilliach (AUT) weiter auf der Erfolgswelle. Im Verfolgungsrennen über 10 km traf die Schweizerin 19 von 20 Scheiben und sicherte sich überlegen ihren 2. WM-Titel an den diesjährigen Titelkämpfen. Am Dienstag hatte die 20-Jährige bereits im Sprint triumphiert.

«Ich bin wirklich überwältigt und habe selbst nicht mit Podestplätzen in Obertilliach gerechnet. Ich bin hierhergekommen und wollte Spass haben», sagte Baserga gegenüber Swiss-Ski später.

Insgesamt ist es Basergas 3. WM-Gold. Vor 2 Jahren hatte sie schon in der Kategorie Jugend in der Verfolgung gesiegt.

Nach Schicksalsschlag zurück an der Spitze

Basergas Erfolg ist alles andere als selbstverständlich. Zuletzt musste sie schwierige Zeiten durchmachen. Im vergangenen Sommer verstarb ihr Freund nach einem Motorrad-Unfall. Wenig überraschend wurde Baserga durch diesen Schicksalsschlag komplett aus der Bahn geworfen.

Nun scheint die Schweizerin auf der Loipe wieder zu ihrer alten Form zurückgefunden zu haben.