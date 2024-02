Beim Training am Dienstag im deutschen Altenberg ist der Schweizer Viererbob mit Pilot Michael Vogt gestürzt.

Beim Training in Altenberg

Legende: Im Training schwer gestürzt Der Vierer um Michael Vogt (Archivbild). KEystone/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Wie der Verband Swiss Sliding bekanntgab, wurde Anschieber Sandro Michel beim Sturz im Training erheblich verletzt und musste mit dem Helikopter in die Universitätsklinik Dresden geflogen werden. Er befinde sich in stabilem Zustand. Auch Pilot Michael Vogt wurde zur Kontrolle in eine lokale Klinik gebracht.

Die weiteren Anschieber, Dominik Hufschmid und Andreas Haas, haben leichte Verletzungen erlitten. Der Schweizer Verband sei aktuell daran, sich ein Bild zum Unfallhergang und zur aktuellen Situation zu machen.

Erfolgreich an der EM

Der Schweizer Vierer hätte am Sonntag im Weltcup starten sollen. Vogt und Michel hatten vor einer Woche im Zweierbob noch mit der Silbermedaille an der Europameisterschaft brilliert.