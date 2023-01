Der Engadiner erreicht an der Skeleton-WM in St. Moritz als einziger Schweizer den Finaldurchgang.

Sieber solider 15. an Skeleton-WM

Bester Schweizer in St. Moritz

Basil Sieber hat sich an der Skeleton-WM in St. Moritz im Finaldurchgang der besten 20 und an 15. Position klassiert. Damit erreichte der 27-jährige Olympia-Teilnehmer seine beiden Hauptziele: den vierten Lauf und bester Schweizer zu sein.

Dies verpasste der zweite Schweizer Vinzenz Buff als 24. relativ deutlich. Der 21-Jährige verlor damit auch das Duell gegen seinen vier Jahre älteren Bruder. Jean Jacques Buff (22.) startet nach einem Olympia-Selektions-Knatsch seit diesem Winter für Liechtenstein.

Gold holte sich erstmals der Engländer Matt Weston. Auf den zweitplatzierten Italiener Amedeo Bagnis fuhr er den riesigen Vorsprung von 1,79 Sekunden heraus.