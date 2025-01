Die Arbeiten an der Olympia-Bobbahn in Cortina laufen auf Hochtouren. Offizielle Alternative wäre Lake Placid.

Bob alternativ in Lake Placid

Lake Placid statt Cortina d'Ampezzo: Die Bobbahn in den USA steht als Alternative für die Olympischen Winterspiele 2026 bereit. Doch Alex Tabarelli, Präsident des Olympischen Landeskomitees Südtirol, präzisierte: «Der Plan B ist wieder eine politische Geschichte.» Es werde nur Geld vorgeschossen, wenn man einen Ort habe, der einspringen würde. Doch er stellte klar: «Für uns gibt es keinen Plan B. Wir werden ganz sicher die Bahn in Cortina fertigstellen.»

Notwendig wurde die Alternative deshalb, weil es nach einigem Hin und Her erst im vergangenen Februar den Bauauftrag für den Eiskanal in Cortina gegeben hatte. Die Wahl fiel auf das über 6000 Kilometer von Cortina entfernte Lake Placid im US-Bundesstaat New York. Alternativen waren auch Innsbruck oder St. Moritz.

Arbeiten unter Hochdruck

Doch Cortina arbeitet unter Hochdruck an der Fertigstellung. Immerhin liess die zuständige Gesellschaft verlauten, dass die Bauten planmässig verlaufen. Bis im März soll die Anlage für die Wettbewerbe im Rodeln, Skeleton und Bob stehen.