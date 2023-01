Bob-EM in Altenberg

Das Duo Michael Vogt/Sandro Michel gewinnt an den Bob-Europameisterschaften in Altenberg die Silbermedaille.

Nach Bestzeit im 1. Lauf fehlen nach dem 2. Durchgang nur 5 Hundertstel auf das Siegerduo Johannes Lochner/Erec Bruckert.

Melanie Hasler verpasst im Monobob nach starkem 1. Durchgang eine Medaille.

Mit Bestzeit im 1. Lauf hatten Michael Vogt und Sandro Michel an der Bob-EM in Altenberg für Aufsehen gesorgt. Die beiden Schweizer überflügelten alle und durften mit dem Europameistertitel und dem ersten Weltcupsieg liebäugeln. Die Ausgangslage vor dem zweiten Start erwies sich aber als schwierig: Johannes Lochner und Erec Bruckert, die Drittplatzierten bei Halbzeit, hatten im 2. Durchgang eine starke Leistung gezeigt und sich klar an die Spitze gesetzt.

So waren es am Ende nur 5 Hundertstelsekunden, die gegen die Schweizer entschieden. Trotz zweitbester Laufzeit verpassten Vogt/Michel den Titel knapp. Dabei liessen sie unter anderem den deutschen Olympiasieger Francesco Friedrich (mit Anschieber Alexander Schüller) hinter sich, der sich mit dem Bronzeplatz begnügen musste.

01:27 Video Der Silberlauf von Vogt/Michel Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Die Form stimmt

Trotz des verpassten Titels zeigt das Schweizer Duo, dass es auf dem richtigen Weg ist. Es ist bereits der 4. Weltcup-Podestplatz in dieser Saison – einzig die Krönung mit einem Sieg fehlt noch. Eine Woche vor der Bob-WM in St. Moritz stimmt die Form, man muss die Schweizer an den Heim-Titelkämpfen definitiv auf dem Zettel haben.

Mit Timo Rohner/Luca Rolli überzeugte ein weiteres Schweizer Duo in Altenberg. Die beiden übernahmen im 2. Lauf zwischenzeitlich die Führung und durften sich am Ende über den 6. Rang freuen. Für Cedric Follador und Andreas Haas endete die EM auf dem 12. Rang.

Hasler fällt nach gutem 1. Lauf zurück

Es wäre alles angerichtet gewesen für Melanie Hasler. Die 24-jährige Aargauerin belegte im Monobob bei Halbzeit den 3. Platz und schielte auf EM-Bronze. Im 2. Lauf leistete sich die von einer Grippe geschwächte Pilotin kurz vor dem Kreisel aber einen Fehler, aufgrund dessen sie viel an Tempo einbüsste.

Am Ende reichte es Hasler zu Platz 4, auf das Podest fehlten 16 Hundertstel. Bereits vor einem Jahr an der EM in St. Moritz war Hasler Vierte geworden. Im Eiskanal von Celerina findet am kommenden Wochenende die WM statt. Direkt hinter Hasler klassierte sich mit Martina Fontanive die zweite Schweizerin.

Schliessen 00:41 Video Kurz-Zusammenfassung Bob-EM der Frauen Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 02:11 Video Hasler verliert im 2. Lauf EM-Bronze aus den Augen Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden. 01:15 Video Hasler: «Bin zufrieden mit meinen Läufen» Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 01:45 Video Fontanive: «Bin hier schon viel besser gefahren» Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

Humphries eine Klasse für sich

Den EM-Titel sicherte sich Laura Nolte. Die Deutsche gewann zwar nicht das Rennen, welches auch als Weltcuprennen gewertet wird, war aber mit Abstand beste Europäerin. Der Tagessieg ging an die US-amerikanische Dominatorin Kaillie Humphries, die eine halbe Sekunde schneller war als Nolte. An der WM in St. Moritz wird sie die Frau sein, die es zu schlagen gilt.