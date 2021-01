Die EM in Winterberg können Sie am Wochenende im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App mitverfolgen:

Samstag, 9. Januar:

Zweierbob Frauen: 1. Lauf 09:30 Uhr (2. Lauf 11:00 Uhr)

Zweierbob Männer: 1. Lauf 14:00 Uhr (2. Lauf 15:25 Uhr)

Sonntag, 10. Januar: