Für die Bobfahrerinnen und -fahrer geht es Schlag auf Schlag. An diesem Wochenende findet in Altenberg die EM statt. Am nächsten Wochenende steht in St. Moritz die WM auf dem Programm. Die Schweizer Trümpfe sind bei den Männern Michael Vogt, bei den Frauen Melanie Hasler.

Der 25-Jährige und die 24-Jährige, die privat ein Paar sind, können in diesem Winter bisher gute Resultate vorweisen. Vogt fuhr im Zweier in Park City (3.), Lake Placid (3.) und Winterberg (2.) auf das Podest. Auch mit dem grossen Schlitten war er mit einem 4. und zwei 5. Plätzen nahe an den Top 3.

Hasler schaffte es in Whistler mit dem Zweierbob auf Rang 2, mit dem Monobob sind zwei 4. Plätze ihre besten Ergebnisse.

Der Fokus von Vogt und Hasler liegt ganz klar auf der Heim-WM. Aus diesem Grund verzichteten die beiden letztes Wochenende auf die Weltcup-Rennen in Altenberg und trainierten stattdessen auf der Natureisbahn in St. Moritz.

